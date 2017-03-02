Rusya’nın Baltık’taki faaliyetlerinden ‘endişelenen’ İsveç’te askerlik zorunlu oluyor

İsveç, zorunlu askerlik hizmetini geri getirmeye hazırlanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre zorunlu askerlikle ilgili bir tasarı yakın zamanda Meclis’e gelecek.

Meclis’in büyük bir bölümü tarafından da desteklenen değişiklikle ilk etapta askere 4 bin kadın ve erkeğin alınması hedefleniyor. Asker adayları 1999 doğumlu 13 bin kişi arasından seçilecek. Adaylar, çeşitli psikolojik ve fiziksel testlerin ardından belirlenecek.

NATO üyelerinden biri olmayan İsveç, Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki askeri faaliyetlerinden duyduğu endişeyi birkaç kez dile getirmişti.

52 bin askeri personel var

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Marinette Radebo da söz konusu değişikliğin Rusya ile ilgili olduğunu doğruladı. Zorunlu askerliğin 12 ay süreceği ve adayları orduya profesyonel asker olarak kazandırma amacı taşıdığı ifade edildi. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İsveç’in tam zamanlı 52 bin askeri personeli bulunuyor.