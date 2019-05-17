Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne ‘tamamen duygusal’ dönüşü

Avrupa Konseyi, Mart 2014’te Ukrayna’ya ait Kırım’ı ilhak etmesi üzerine örgütten çıkartılan Rusya Federasyonu’nun geri dönüş yolunu açacak bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne dönüşü ile birlikte, örgütün 90 milyon avroluk bütçe açığı da kapanmış olacak.

Fotoğraf: Yahoo News

Reuters’in haberine göre, Fransa ve Almanya’nın önayak olmasıyla varılan anlaşmaya göre, Rusya, Haziran ayından itibaren yeniden Avrupa Konseyi’ndeki çalışmalara katılabilecek.

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47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi’nde, altı ülkenin desteğini alabilen Ukrayna ise söz konusu dönüş anlaşmasını bloke etmeyi başaramadı.

Rusya’nın ‘aidat’ları önemli!

Rusya, Avrupa Konseyi’ne dönüşünden sonra üyelik aidatlarını ödemeye devam edecek. Rusya’nın aidat ödemeye başlamasıyla birlikte, örgütün 90 milyon avroluk bütçe açığı da kapanmış olacak. Rusya’nın, Konsey bütçesinin yüzde 7’sine katkı yaptığı belirtiliyor.

Rusya, 2016’da, Avrupa Konseyi’ndeki oy verme hakkı, 2014’de Kırım’ı ilhak etmesi dolayısıyla kaldırılmış, bunun üzerine Rusya da aidat ödemelerini durdurmuştu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dönüş anlaşmasını memnunlukla karşıladıklarını açıkladı. “Bazıları aslı astarı olmayan söylentiler çıkarsa da Avrupa Konseyi’nden ayrılmayı düşünmüyoruz” diyen Lavrov, “Tek taraflı zorlamaları kabul etmiyoruz, özellikle de finansal olanları” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ise anlaşmayı boykot ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çalışmaları boykot ederek Finlandiya gezisini iptal etti. Fotoğraf: yle.fi

Ukrayna’nın yanısıra Britanya, Polonya, Gürcistan, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın da karşı çıktığı anlaşmayı, Konsey’in 39 üyesi ise destekliyor.

Anlaşmayı eleştiren Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘Rusya’nın Ukrayna’ya ve Avrupa değerlerine karşı saldırgan tutumunu sürdürdüğünü ve bunların, savunulmadığı takdirde bir anlamı kalmayacağını’ söyledi.

‘Avrupa Konseyi’nde çözülecek konu değil’

Ukrayna ve destekçilerinin tavırlarını anlayışla karşıladıklarını belirten Konsey yetkilileri, buna karşılık ‘Kırım sorununun çözüm yerinin Avrupa Konseyi olmadığını’ belirtiyor.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Nina Nordstrom, “Ukrayna, Kırım’ın iadesi ve restorasyonunu talep etmek için her türlü gerekçeye sahiptir” derken, “Ancak ülkeler arasındaki savaş ve barış, bu örgüt içerisinde çözülemez” ifadelerini kullandı.

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin, Avrupa Konseyi Genel sekreteri Thorbjörn Jaglund ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Rusya’nın geri dönüşüne ilişkin anlaşmayı açıkladıkları basın toplantısında. Fotoğraf: yle.fi

Avrupa Konseyi, Avrupa’nın önde gelen en önemli ‘insan hakları gözlemcisi’ olarak kabul ediliyor.



