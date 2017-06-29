Rusya’nın ardından İran: IŞİD liderinin öldürüldüğünü doğruladık

İran, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldüğünü ‘doğruladıklarını’ öne sürdü.
Rusya, Bağdadi’nin hava saldırısında ölmüş olma ihtimalinin yüzde 100’e yakın olduğunu bildirdi. Ancak ABD, ellerinde bunu doğrulayacak bir olmadığını duyurmuştu.
Sputnik’in haberine göre İran, Bağdadi’nin Rusya’nın hava saldırısında öldüğünü ‘birkaç farklı kanaldan doğruladı.’
İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in Devrim Muhafızları Özel Operasyon Birliği’ndeki temsilcisi Ali Şirazi, Bağdadi’nin ölümünden şüphe duymadıklarını kaydetti.
Rusya, 28 Mayıs’ta Rakka’ya düzenlenen bir hava operasyonunda IŞİD toplantısının hedef alındığını açıklamıştı.