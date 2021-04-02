Rusya’dan Twitter’a para cezası

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir mahkeme, Twitter’a idari ihlal nedeniyle 3,2 milyon ruble (340 bin 305 lira) para cezası verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü rakibi muhalif lider Aleksi Navalniy’in tutuklanmasıyla artan protestolar, Moskova’nyı internet denetiminde daha katı bir çizgi çekmeye itti.
Rus yetkililer, Twitter’ı ‘çocukları yasadışı yollarla Kremlin karşıtı protestolara çağıran gönderileri silmemek’le suçluyor.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü.
Rusya’da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme Twitter’a para cezası verdi.
Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla ‘yasadışı içeriklerin’ kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.