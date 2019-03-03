Rusya’dan Türkiye’ye İdlib eleştirisi: Mutabakatı tam uygulamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunda Türkiye ile vardıkları mutabakatın henüz tamamen uygulanmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiyey’yi İdlib mutabakatına uymaya çağıran Lavrov, “Türkiye’yle mutabık kalınan ateşkes rejimini gözetleme bahanesi altında terörist varlığının artmasına müsaade edilmemesi önemli” dedi.

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Lavrov, silahsızlandırılmış bölge kurulması ve militanlarla ağır silahların tahliyesiyle ilgili hükümlerin Türkiye tarafından tam uygulanmadığını kaydetti.

İdlib mutabakatı

Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgenin Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı uyarınca belli bir süre zarfında silahsızlandırılmasına karar verilmişti.

Ancak mutabakat için verilen süre aşılmasına rağmen cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) bölgeden ağır silahlarını çekmemiş, hatta Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

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Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye’nin geleceğini konuşmak için Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

Burada, Putin bölgedeki duruma yönelik askeri adım atılmasını isterken, Ruhani ise İdlib’in eski Nusra Cephesi savaşçılarından temizlenmesi için çaba gösterilmesini desteklediğini söylemişti.



