Rusya’dan Türkiye’ye ‘Bahçeli uyarısı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye ‘provokatif açıklamalarda bulunmama’ uyarısı yaparak, ‘Suriye’deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda provokasyon yapmaktan ve İdlib’de tansiyonu yükseltmekten kaçınmaya’ çağırdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DW Türkçe’nin haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı Suriye açıklamalarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, şöyle dendi: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortağının Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden Rusya ve Suriye hükümetlerini sorumlu tutmasının anlaşılmaz bir yorumdur.”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi gerektiğini söyleyerek, “Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam’a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad” demişti.

Sputnik’in haberine göre ise Rusya’nın açıklamasında şu fadelere yer verildi: “Suriye’nin kuzeybatısında gerilim sürerken soğukkanlılığın sergilenmesi, Suriye’deki krizin çözümü konusunda ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyaloğa hiçbir şekilde katkıda bulunmayan kışkırtıcı yorumlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Trajik olayların, iç siyaset tartışmalarında ‘puan‘ kazanma amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.”

Haberde, Astana süreci kapsamında Türkiye ile yakın temas halinde olmaya devam ettiklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, “İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının kapsamlı bir şekilde uygulanmasından yanayız” şeklindeki ifadelerine de yer verildi.