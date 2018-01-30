Rusya’dan Türkiye için ‘zika’ uyarısı geldi, bakanlık ‘spekülasyon’ dedi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rus turistleri Türkiye’nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyardı.

Sputnik’in aktardığına göre, Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, “Türkiye Sağlık Bakanlığı’na göre, sahil bölgelerindeki Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandı” ifadeleri kullanıldı.

Reklam

Geçen yıl da Küba’ya seyahat ettikten sonra Türkiye’ye dönen dört kişide de Zika virüsüne rastlandığı aktarılan açıklamada, sineklerin ülkenin orta kısımlarına ve Karadeniz’in kuzey sahillerine de yayılabileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye tatili planları sırasında tüm bu koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği ve yetkililerin konuyla ilgili tedbir aldığı da aktarıldı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise ‘spekülasyon’ yapıldığını söyledi.

Demircan, şöyle devam etti: “Türkiye’de Zika ile ilgili iki vaka, ikisi de Küba’da bulunmuşlar, orada o Zika taşıyıcısı sinek tarafından ısırılmış, bu tespit edildi. Geçen seneki olay bu. Bunun dışında Türkiye’de görülmüş bir Zika vakası yok. Bu Türkiye’de görülme değil, dışarıda enfekte olmuş. Bizim tespitimiz bu iki vaka, onun dışında yok.”

Rapor hazırlanmıştı

Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de ilk ‘importe (dışardan gelen) zika virüs pozitif’ vakaların tespit edilmesi nedeniyle bir risk değerlendirmesi raporu hazırlamıştı.

Zika virüsünün yayılmasında etkili ‘Aedes’ cinsi sivrisineklerin, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin’den başlamak üzere Giresun’a doğru yayılmakta olduğu saptanan raporda, virüsün beş ila yedi yılda Orta Anadolu’ya ulaşabileceği belirtilmişti.

Virüsün bulaştığı dört hastanın da Küba’ya tatile giden kişiler olduğunun ifade edildiği raporda, bu dört vakanın ekim ayında tespit edildiği kaydedilmişti.

Zika virüsü nedir?

Zika virüsü ilk olarak Brezilya’da tehlikeli bir yayılma göstermeye başlamış ve global bir tehdit haline gelmişti. Virüsün binlerce doğum anomalisinden sorumlu olduğu biliniyor. Virüsten etkilenen annelerin bebeklerinde beynin yeterince büyüyüp gelişmemesiyle ortaya çıkan ‘mikrosefali’ görülüyor.

Zika taşıyıcı sivrisineklerin varlığı, uygun iklim koşulları, ülkede daha önce ‘chikungunya ateşi’ ya da ‘deng humması’ görülmüş olması, nüfus ve yerleşim yoğunluğu ve deniz yolu ve uçak bağlantıları gibi farklı faktörler tehlikenin derecesini belirliyor.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarında, toplam risk düşük olsa da virüsü taşıyan ‘Aedes’ sivrisineklerinin ulaştığı yerlerde hastalığın yayılabileceği uyarısı yapılıyor. Riskin en yüksek olduğu bölgeler arasında Karadeniz’in kuzeydoğu sahilleri gösteriliyor.

Örgütün raporlarına göre, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ‘Aedes’ sivrisineklerinin geniş Avrupa bölgesinde 18 ülkede virüs yayılabilir. Bu 18 ülke en yüksek riskten düşük olana doğru, Fransa, İtalya, Malta, Hırvatistan, İsrail, İspanya, Monako, San Marino, Türkiye, Yunanistan, İsviçre, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ olarak belirlendi.

Zika virüsünün etkilendiği kişilerde bariz semptomlar görülmüyor. Hafif ateş, kas ağrısı gibi belirtiler, virüsün taşınsa bile uzun süre fark edilmesine engel oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ciddi doğum anomalilerine neden olan zika virüsünün yayılmasına karşı riskli kişilere özellikle cinsel ilişkiye dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Örgüt bu konudaki güncel uyarısında ‘zika virüsünün yaygın olduğu bölgelerde bulunmuş kişilerin virüs bulaşmasından korunmaları için altı ay boyunca ya hiç seks yapmamaları ya da korunarak seks yapmalarını’ istiyor.