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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan Trump’a: Konuş konuş nereye kadar!

 

Rusya’nın İdlib’e yönelik hava saldırısı sonrası Kremlin’den ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekilen açıklamada, “İdlib ile ilgili yaptığı açıklama kentteki sorunları çözüme yardım etmiyor” dendi.

Trump, bugün Twitter’dan Suriye hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. ABD lideri, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Suriye’nin İdlib vilayetine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yapar. Yüz binlerce insan ölebilir. Olmasına müsade etmeyin” demişti.

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 Hürriyet’in aktardığına göre Kremlin’in açıklamasında İdlib’deki silahlı cihatçıların Rus üslerini tehdit eder bir hale geldiği belirtilerek, “İdlib bir terör yuvası haline geldi. Rusya, Türkiye ve İran’ın Tahran’da bir araya geleceği üçlü zirvede ana konu İdlib’deki son durum olacak” dendi.

Açıklamada ayrıca Trump’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt olarak, “Trump’ın İdlib ile ilgili yaptığı açıklama kentteki sorunları çözüme yardım etmiyor” ifadesi kullanıldı.

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün, Rus savaş uçaklarının 22 gün aradan sonra cihatçıların elindeki İdlib’e yeniden saldırı düzenlediğini öne sürerken Anadolu Ajansı sivil yerleşim bölgelerinin vurulduğunu savunmuştu.

‘Hayvan Esad’dan ‘Başkan Esad’a

Öte yandan Trump’ın sosyal medya üzerinden Esad’a ‘Suriye devlet başkanı’ diye hitap etmesi dikkat çekti. Zira, Trump geçen nisanda Doğu Guta’da Esad’ın yaptığını iddia ettiği saldırıya ilişkin olarak sosyal medyadan yayınladığı mesajda, ‘hayvan Esad’ ifadesini kullanmıştı. Trump mesajında “Putin, Rusya ve İran hayvan Esad’i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek” demişti.

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