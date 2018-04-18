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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan Telegram’a operasyon: Uygulamayı engelleme girişimi interneti ‘çökertti’

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Rusya’da, güvenlik şifrelerini devlet organlarıyla paylaşmayı reddeden Telegram’ın, dolaylı erişimi sağlayabilmek için kullanmaya başladığı çok sayıda IP adresi iletişimi denetleyen resmi kuruluş Roskomnadzor tarafından bloke edilmeye çalışıldı.

Kurumun, 20 milyon IP’yi hedef alan uygulaması sonucu ülke genelinde Microsoft Office, Xbox, Windows ve Viber kullanıcılarının yanısıra pek çok ticari sitede aksaklıklar yaşandı.

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Fotoğraf: Retures

Mesajlaşma uygulaması Telegram, Moskova’da bir mahkemenin verdiği kararla geçen hafta Rusya’da yasaklanmıştı. Mahkeme kararını, Telegram’ın, güvenlik şifrelerini devlet kurumlarıyla paylaşmayı reddetmesi üzerine almıştı.

Türkrus.com’un haberine göre Roskomnadzor’un Telegram’ı engellemeye çalışması ülke genelinde pek çok internet sorununa yol açtı. Kurum, Telegram’ın, Rusya’daki dolaylı erişimi sağlayabilmek için kullanmaya başladığı çok IP adresini hedef aldı.

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Rusya’da yayın yapan Kommersant gazetesi, Telegram’a erişimi kesmek için 20 milyona yakın IP adresi bloke edilince, pek çok internet hizmetine erişimde aksaklıklar yaşandığını yazdı. Gazete, büyük operasyona rağmen cep telefonlarından Telegram’a erişimin engellenemediğini de aktardı.

Moskovskiy Komsomolets gazetesiyse Microsoft Office 365, Xbox, Windows ve Viber kullanıcılarının yanısıra bazı ticari sitelerin problemlerle karşılaştığını duyurdu. Roskomnadzor’un kurmaya çalıştığı  kuşatmadan zarar gören bir diğer site, ünlü sosyal medya platformu Odnoklassniki oldu. MasterCard kullanıcılarının da onay mesajları alamadıkları bildirildi.

Gazete, tüm çabalara rağmen Telegram’a erişimde bir problem yaşanmadığını yazdı. Uygulamanın Rusya’da ikamet eden kullanıcılarının sayısı da bir günde 270 bin arttı.

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