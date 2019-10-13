Rusya’dan ‘Suriye’nin kuzeydoğusunda insani felakete karşı tedbir’ çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye çözüm sürecine dâhil olan tüm taraflara ‘ülkenin kuzeydoğusunda insani felaketi önlenmeye yönelik tedbir alma’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sputnik’in haberine göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, “Tüm tarafları Suriye’nin doğusunda insani felaketi önlemek için acilen tedbir geliştirmeye çağırıyoruz. Sığınmacıların ve sivil halkın kurtarılması ile ilgili sorunlar derhal çözüm gerektiriyor” diye konuştu.

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Bakin, şu anda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki (sığınmacı) kamplarında tutulan sivillerin büyük bir kısmının açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle ölüm riskinin ciddi bir tehdit olarak ortaya çıktığını öne sürdü.

DSG’nin kontrolündeki cezaevlerinde tutulan IŞİD’lilerin serbest kalma riskinin de tehdit oluşturduğunu öne süren Bakin, bu durmun ‘tüm bölgedeki durumun hızlı bir şekilde kötüleşmesine yol açacağını’ söyledi.