Rusya’dan Suriyeli Kürtlere davet: Soçi listesine alındılar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli Kürtlerin Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin davetliler listesine alındığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre Lavrov, Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el Mihlafi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Reklam

Toplantıda Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu sorulması üzerine Lavrov, taraflara bir kez daha itidal ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptıklarını söyledi.

Lavrov ayrıca, ABD’yi, Kürtleri Şam ile diyalog kurmamak konusunda ikna etmeye çalışmakla ve Kürtler arasında ayrılıkçı duyguları teşvik etmekle suçladı.

‘Kürtlere Suriye’de rol verilmeli’

Suriyeli Kürtlerin, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne davet edilenler listesine alındığını da açıklayan Lavrov şöyle devam etti: “Kürtlerin Suriye’deki siyasal süreçteki rolüne gelirsek, bu rol onlara verilmeli. Fakat bu rol onlara, Suriye’deki tüm etnik, dini ve politik güçlerin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağrıldığı ortak bir platformda verilmeli. Nitekim bu düşünceye dayanılarak, Kürt temsilciler, gelecek hafta Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne davet edilen Suriyeliler listesine dahil edildi.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentindeki Suriye zirvesine katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Suriyeli Kürtlerin Soçi’deki görüşmelere katılmasına şu sözlerle karşı çıkmıştı: “Bir terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı, bizden kimse beklememelidir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı ifade ediyorsak, eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz.”