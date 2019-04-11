Rusya’dan S-400 açıklaması: Bazı aksamları Türkiye’de ortak üretebiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemine ait bazı aksamların Türkiye’de ortak bir şekilde üretilmesi olasılığını gözden geçirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’te yer alan habere göre gazetecilerin S-400 sistemlerinin müşterek üretiminin söz konusu olup olmadığı sorusuna Peskov “S-400’ün tüm aksamlarının müşterek olarak üretilmesi söz konusu değil ve olamaz, bu yeni bir silah türü. Ancak bazı aksamların, parça bazında üretilmesi elbette söz konusu olabilir” diye yanıt verdi.

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Peskov, bu üretimin Türkiye topraklarında yapılmasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soruya da olumlu yanıt vererek “Türkiye topraklarında” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la düzenledikleri ortak basın toplantısında askeri ve teknik alanda işbirliği yapılması için imkan bulunduğunu ve iki ülkenin yüksek teknolojili askeri araçları müşterek olarak üretebileceğini ifade etmişti.