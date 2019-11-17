Rusya’dan S-400 açıklaması: Bahara kadar kullanıma hazır hale getirilecek

Rusya, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirileceğini, Türk uzmanlarının eğitiminin de 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Sputnik’in haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev şunları söyledi: “Türkiye ile olan S-400 sözleşmesi planlandığı şekliyle sürüyor. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız. Baharda ise sistem, artık askeri kullanıma hazır hale gelecek. Türk partnerlerimizle her şey planladığımız gibi gidiyor. Türkiye bir NATO ülkesi olarak Arap dünyası da dahil olmak üzere herkese örnek oldu.”

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Rusya beşinci nesil savaş uçağı üretiminde Türkiye’ye yardıma hazır

Öte yandan Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Bu alandaki çeşitli sistemler açısından (Türk beşinci nesil savaş uçaklarının üretimi) Türk ortaklarımıza önerecek şeylerimiz var. Onların da bu konuda önemli çalışmaları var. Onlara ciddi şekilde yardımcı olabiliriz.”

“Geleceğe dönük hava araçların geliştirilmesi konusunda şu anda taraflar 4++ nesil uçağı ile ilgili teknik görüşmeler yapıyor, ayrıca beşinci nesil uçaklar ile ilgili ilk deneme maksatlı istişareleri gerçekleştiriyor” diyen Rus askeri yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim beşinci nesil uçağımızın üretimi konusunda mevcut yeterlilikler dikkate alınırsa Rusya, bu projede yer alabilir, özellikle de uçağın birçok sistemi ile ilgili böyle bir işbirliği yapılması mümkün.”