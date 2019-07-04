Rusya’dan nükleer denizaltı açıklaması: Reaktörde hasar yok

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 denizcinin hayatını kaybettiği denizaltı yangınının, batarya bölmesinde başlayıp diğer bölmelere yayıldığını, ancak nükleer reaktörün hasar almadığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Rus hükümeti pazartesi (1 Temmuz) meydana gelen yangını salı günü duyurmuş, nükleer sızıntından korkulmuş. Rus medyası da yangınla ilgili ayrıntıların açıklanmamasını eleştirip hükümeti 1986’daki Çernobil faciasına benzer bir tavır takınmakla suçlamıştı.

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Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü sırada, yangına dair yeni bilgiler açıkladı. Bakan, “Kazanın ana sebebi belirlendi. Batarya bölmesinde çıkan yangın daha sonra diğer bölmelere yayıldı” dedi.

Şoygu, denizaltının kısa sürede onarılacağını umduğunu da sözlerine ekledi.