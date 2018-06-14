Rus vekilden kadınlara ‘uyarı’: Beyaz olmayan erkeklerle ilişkiye girmeyin

Rusya’da bir milletvekili kadınlardan Dünya Kupası süresince ‘beyaz olmayan erkeklerle’ cinsel ilişkiye girmemelerini istedi: “Doğacak melez çocukları yalnız büyütmek zorunda kalabilirsiniz.”

BBC Türkçe’nin İngiliz Guardian gazetesinden aktardığı habere göre Rus Parlamentosu Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Tamara Pletniyova, katıldığı radyo programında 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları’ndan sonra doğan ‘Olimpiyat Çocukları’yla ilgili soruyu yanıtladı.

Reklam

‘Olimpiyat Çocukları’ ifadesinin, Sovyetler Birliği döneminde uluslararası etkinliklerden sonra Rus kadınların Afrika, Latin Amerika ve Asyalı erkeklerden dünyaya getirdiği ve genelllikle ayrımcılığa uğrayan çocukları tanımlamak için kullanıldığını hatırlatan Pletniyova, kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Rus vekil, doğacak melez çocukları yalnız büyütmek zorunda kalabileceklerini söyleyerek kadınlara, Dünya Kupası sırasında ‘beyaz olmayan erkeklerle’ cinsel ilişkiye girmeme çağrısında bulundu.

Reklam

Pletniyova, bugün bile Rus kadınların farklı ülkelerde mahsur kaldıklarını ve yabancı erkeklerden dünyaya getirdikleri çocuklarını geri alamadıklarını belirterek şunları söyledi: “Kendi çocuklarımızı doğurmalıyız. Melez çocuklar acı çekiyor. Sovyet zamanından beri acı çekiyorlar. Ben milliyetçi biri değilim ama melez çocuklar terk ediliyor ve anneleriyle bir başına burada kalıyor.”

Vekil, Rus kadınların hangi ırktan olursa olsun erkeklerle aşk evliliği yapmaları gerektiğini de söyledi.

Aleksander Şerin adlı başka bir milletvekili de aynı programda Dünya Kupası sırasında yabancı taraftarların Ruslara virüs bulaştırabileceğini savundu.