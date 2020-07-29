Rusya’dan ilk olma iddiası: İki haftadan kısa sürede ‘corona’ aşımız onay alacak

Rusya, iki haftadan kısa süre içinde onaylanmış ilk corona aşısına sahip ülke olacağını iddia etti. Ancak aşının etkinliği ve güvenliği konusunda soru işaretleri var.

Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı

CNN’e konuşan Rus yetkililer, Gamaley Enstitüsü’nde geliştirilen aşının onayı için 10 Ağustos veya daha erken bir tarih üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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Söz konusu onay genel halk üzerinde kullanmak için alınacak ve aşı ilk önce sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Aşı çalışmalarını finanse eden Rus Varlık Fonu’nun başındaki isim Kirill Dmitriev 1957’deki Sovyetler Birliği’nin dünyanın ilk yapay uydusuna gönderme yaparak “Bu bir Sputnik anı” dedi. Dmitriev, “Amerikalılar Sputnik’i duyduğundan şaşırmıştı. Aşıda da aynı şey olacak, ilk varan Rusya olacak” dedi.

Ancak Rusya söz konusu aşı hakkında henüz bilimsel bir veri yayınlamadı.

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Aşının aceleye getirilmesine Kremlin’den gelen politik baskının neden olduğu eleştirileri dillendiriliyor.

Yetkililer ise aşıyla ilgili bilimsel verilerin toplanmaya devam ettiğini, ağustos başında bunların yayınlanacağını belirtti.

Aşının insanlar üzerindeki deney aşamasının tamamlanmamış olması da endişelere neden oldu.

Dünyada deneylerde üçüncü aşamaya gelen aşılar mevcutken Rusya henüz ikinci aşamayı tamamlamadı.

3 Ağustos’ta tamamlanması planlanan ikinci aşamanın ardından üçüncü aşama sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasıyla paralel ilerleyecek.

Rus bilim insanları başka hastalıklara karşı üretilen aşıların modifiye edilmesiyle elde ettikleri için bu kadar hızlı şekilde aşı geliştirebildiklerini belirtiyor.

Bu yaklaşım başka ülkelerdeki bazı mevcut aşı çalışmalarında da benimsenen bir yöntem.

Rus Sağlık Bakanlığı henüz onay tarihini doğrulamasa da kullanım onayı alınca ilk aşıların sağlık çalışanlarına yapılacağını belirtti.

Rusya 800 binin üzerindeki vaka sayısıyla salgından en çok etkilenen dördüncü ülke.