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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye’nin çabalarına rağmen silahsız bölge zor

Rusya, Suriye’nin İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasının, Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen hala zor olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de imzalanan mutabakata göre, radikal örgütlerin 15 Ekim’e kadar İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında, İdlib’deki El Kaide bağlantılı grupların, Cirin kasabasında Suriye ordusuna karşı geçen hafta düzenlediği ve 18 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatarak şunları söyledi: “Bunun gibi kanlı provokasyonlar, Türk tarafının Rusya’yla imzaladığı 17 Eylül tarihli memorandumu (Soçi mutabakatı) yerine getirmeye yönelik ciddi çabalarına rağmen İdlib’de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusundaki zorlukların hala devam ettiğini gösteriyor.”

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