Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye’nin çabalarına rağmen silahsız bölge zor

Rusya, Suriye’nin İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasının, Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen hala zor olduğunu bildirdi.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de imzalanan mutabakata göre, radikal örgütlerin 15 Ekim’e kadar İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında, İdlib’deki El Kaide bağlantılı grupların, Cirin kasabasında Suriye ordusuna karşı geçen hafta düzenlediği ve 18 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatarak şunları söyledi: “Bunun gibi kanlı provokasyonlar, Türk tarafının Rusya’yla imzaladığı 17 Eylül tarihli memorandumu (Soçi mutabakatı) yerine getirmeye yönelik ciddi çabalarına rağmen İdlib’de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusundaki zorlukların hala devam ettiğini gösteriyor.”

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