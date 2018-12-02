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Rusya’dan İdlib açıklaması: Radikaller silahsızlaştırılmış bölgeden ayrılmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, radikal grupların İdlib’de silahlardan arındırılmış bölgedeki varlığının sürdüğünü bilirdi. Mutabakata göre cihatçıların 15 Ekim’den önce çekilmesi gerekiyordu.

Fotoğraf: DHA

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de imzalanan mutabakat uyarınca, radikal örgütlerin 15 Ekim’e kadar İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak cihatçıların bölgeyi terk etmedikleri bildirilmişti.

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Sputnik’in aktardığına göre, Lavrov, “Taraflar, Türk meslektaşlarımızın aktif ve istikrarlı eylemlerine rağmen, hâlâ tüm aşırılıkçı grupların 20 kilometrelik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrılmadığını belirtti” dedi.

Lavrov ayrıca liderlerin silahsızlaştırılmış bölgeye yönelik mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar ve bu sırada militanların bu kritik mutabakatı sabote etmemesine yönelik tedbirler alınması konusunda da anlaştığını ifade etti.

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