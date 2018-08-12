Rusya’dan dolar hamlesi: Avro ve yuan kullanımı artacak

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız” dedi.

AA’nın haberine göre, Rus maliye bakanı, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını belirtti.

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Siluanov, “ABD doları uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldi” diye konuştu.

Rusya’daki Amerikan şirketlere ise yaptırım uygulamayı planlamadıklarını söyleyen Siluanov, “Çünkü bu şirketler Rusya vatandaşlarını istihdam ediyorlar. Petrol ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD’nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek” ifadelerini kullandı.