Rusya’dan Astana açıklaması: Kürtler Suriye’deki çözüm sürecinin parçası olmalı

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kürtlerin Suriye’deki siyasi çözüm sürecine katılmasından yana olduklarını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Astana görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, Kürtlerin Suriye nüfusunun yüzde 9-10’unu oluşturduğunu ve siyasi sürece katılma hakkı bulunduğunu belirterek, ülkenin kuzeydoğusunda ABD’nin kontrolündeki bölgede yer alan Kürtlerin henüz bu sürece dahil olmadığının altını çizdi.

Reklam

PKK ile ilgili de konuşan Rus diplomat, Türkiye’nin PKK’nın nüfuzundan duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti ve garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran’ın Kürtlerin katılımı konusuna önem verdiğini vurguladı.