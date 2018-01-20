Rusya’dan Afrin açıklaması: Askerlerimiz bölgeden çekildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Afrin’den çekildiğini duyurdu.

Afrin operasyonunun başlamasının ardından Rusya’dan ilk açıklama geldi.

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Interfax ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’nin harekât başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus askerlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Afrin’deki Rus askerleri Tel Rıfat’a sevk edildi” dedi.

Öte yandan, Reuters, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suriye’deki durumu görüştüklerini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır.”

Pentagon’a suçlama

Son olarak, AA’nın haberine göre, Rus bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pentagon’un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye, Afrin’e yönelik operasyon başlattı. ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini ve Cenevre sürecini tehdit etmektedir” değerlendirmesine yer verildi.