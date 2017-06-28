Rusya’dan ABD’ye: Suriye ordusuna yönelik olası saldırılara orantılı karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetini kimyasal saldırı hazırlığında olmakla suçlayan “Bedelini ağır öder” diyerek tehdit eden ABD’ye yanıt verdi.

Sputnik’in haberine göre Lavrov, ABD’nin Suriye ordusuna yönelik muhtemel bir saldırısına Rusya’nın ‘orantılı ve saygın şekilde’ karşılık vereceğini ifade etti.

‘Yeni saldırıların bahanesi’

Rus bakan şunları söyledi: “ABD’nin bu sefer, terörle mücadele eden Suriye hükümet ordusuna yönelik yeni saldırıları kışkırtmak ve bahane yaratmak için bazı gizli ve kimseye gösterilmemesi gereken istihbaratlar temelinde spekülasyon yapmak yerine gerçekten kimyasal silahın yayılmasını önleme rejimini koruma ihtiyacına dayanmasını umuyorum.”

Lavrov ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un telefonla aradığını ve Şam’ın kimyasal bir saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde bir açıklama hazırladıklarını bildirdiğini aktardı.

ABD: Suriye kimyasal saldırı hazırlığında, bunun bedelini ağır öder