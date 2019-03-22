Rusya’dan ABD’ye: Golan Tepeleri Suriye’ye aittir

Rusya, Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu tanımanın vaktinin geldiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump’a sert çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump sosyal medya hesabından, “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” demişti.



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Sputnik’in aktardığına göre Rus Kommersant FM radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump’ın kararını değerlendirdi. Bakanlık sözcüsü, “Bilindiği gibi Rusya’nın prensipteki pozisyonu, Golan Tepeleri’nin Suriye’ye ait olduğu yönünde” derken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1981’de bu yönde karar aldığını ifade etti.

Zaharova şöyle devam etti: “İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yayma kararının hukuksuz olduğuna ilişkin değerlendirmemiz değişmiş değil. BMGK’yı hiçe sayarak Golan Tepeleri’nin statüsünün değiştirilmesi BM kararlarının doğrudan ihlali.”