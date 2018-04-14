Rusya’dan ABD ve müttefiklerine Suriye çıkışı: Uydurma suç, sahte hüküm ve ceza

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Suriye saldırısı hakkında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia “Bu yapılanlar uluslararası ilişkilerde serserilik” dedi.

BMGK, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bu sabaha karşı düzenledikleri saldırılar üzerine Rusya’nın çağrısıyla acil gündemle toplandı. Toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ABD’yi sert sözlerle eleştirdi.

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Konseyde konuşan öteki üyeler de ABD, İngiltere ve Fransa’yı, BMGK’nın onayı olmadan, kendilerini uluslararası hukukun üstünde görerek Suriye’ye saldırmakla suçladı. Konseyde saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün kimyasal silah kullanımı olduğu öne sürülen Duma şehrinde soruşturmanın yürütülmesine ilişkin çalışmalara başlayacağı gün yapıldığına dikkat çekildi.

Oturuma katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey üyesi tüm ülkelere, soğukkanlı davranmaları ve Suriye’de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.

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‘Provokasyon, uydurma suçlamalar, sahte hüküm, ceza’

Daha sonra söz alan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia “ABD Suriye’deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor. ABD ve müttefikleri uluslararası hukuku küçümsediklerini ısrarla göstermeye devam ediyor. ABD ve müttefikleri Suriye’nin kalkınma sürecine yardım etmeyi reddederek işi ülkenin parçalanmasına doğru götürüyor” dedi.

Nebenzia, ABD ve müttefiklerin Suriye’deki eylemlerini uluslararası ilişkilerde ‘serserilik’ olarak nitelendirdi. Nebenzia, “Her şey daha önce işlenmiş şema üzerinden yapılıyor: Provokasyon, uydurma suçlamalar, sahte hüküm, ceza. Şimdi uluslararası işleri bu şekilde mi yürütmek istiyorsunuz? Bu yapılanlar, uluslararası ilişkilerde serserilik ve kilit öneme sahip nükleer devletler söz konusu olduğu dikkate alınırsa, küçük denebilecek türden bir serserilik değil. BM Tüzüğü’nü küçümsüyorsunuz. Güvenlik Konseyi’nde herhangi bir çalışma yürütmüyorsunuz, bizlerle görüşmüyorsunuz ve herkesi bunun aksine inandırmaya çalışıyorsunuz. Konseyin otoritesini baltalıyorsunuz” dedi.

‘Suriye stratejimiz değişmedi’

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıda yaptığı konuşmada, “İngiltere, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye hükümetinin insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti” dedi.

Sorunu diplomasi yoluyla çözebilmek için birçok girişimde bulunduklarını ancak Rusya’nın Güvenlik Konseyi’nde kimyasal silah kullanımı konusunda altı kez veto hakkını kullandığını belirten Haley, “Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD’nin hedefe kilitli ve donanımlı olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular” dedi.

Rusya’nın ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yaptığı saldırıyı kınama tasarısı, Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmedi.