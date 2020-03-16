Rusya’dan 4.1 milyar dolarlık ‘corona’ tedbiri

Rusya ekonomiyi corona virüsü salgınının etkilerinden korumak için 300 milyar ruble, yani 4.1 milyar dolar (26 milyar lira) büyüklüğünde fon kuracak.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Mikhail Mişustin’in Rus haber ajanslarındaki açıklamasına göre turizm şirketleri ve havayolu şirketlerine vergi indirimleri getirilecek ve şirketlere düşük maliyette kredi verilecek.

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Rusya ayrıca Belarus sınırını insan geçişine kapattı.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüsü salgını hızla dünya geneline yayılırken, küresel ekonomiyi de olumsuz etkiliyor.

Son olarak, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de ocak-şubat sanayi üretiminin corona virüsü nedeniyle son 30 yılın en sert düşüşünü kaydettiği açıklanmıştı.