Rusya’daki çocukların yarısı bu yaz Türkiye’de tatil yapacak

Rusya’daki 12 yaş ve altındaki her iki çocuktan birinin bu yaz Türkiye’de tatil yapacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Rusya’da yurt dışından 30’dan fazla ülkeye yapılan 200 bini aşkın tur incelendi.

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Buna göre, Rus ailelerin yüzde 36’sı bu yaz çocukları ile birlikte Türkiye’ye gitmeyi planlarken, 12 yaş ve altındaki çocuklarının yüzde 58’i Türkiye’de tatil yapacak.

Haberde, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan turlarda yedi gece için maliyetin ortalama 13 bin 200 ruble (yaklaşık 1200 lira) olduğu belirtildi.