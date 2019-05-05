Rusya’da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 13 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı. Uçaktaki yolculardan 13’ü hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Sputnik

AA’nın Rus basınında aktardığı haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan uçak, kısa süre sonra acilen buraya geri döndü.

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Uçak piste inişi sırasında arka kısmından alev aldı. Pistte durmayı başaran uçakta, söndürme ve yolcu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

73 yolcu ve beş mürettebatı bulunduğu uçakta, yaralıların da olduğu ifade edildi.