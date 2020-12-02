Rusya’da, ‘Volga manyağı’ yakalandı

Rusya’da, 2011-2012’de 26 yaşlı kadını gasp edip öldürmekle suçlanan bir şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Rusya Soruşturma Komitesi

Ülke basınında, Volga Nehri kıyısındaki bölgelerde yaşayan kadınları öldüren kişi ‘Volga manyağı’ olarak nitelendirilmiş, cinayetler geniş yankı bulmuştu.

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Geçen yıl, cinayetleri işleyen kişiyi yıllardır arayan polis, konuyla ilgili bilgi verenlere 1 milyon ruble (103 bin lira) ödül vaat etmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, tutuklanan kişinin 38 yaşındaki Radik Tagirov olduğunu, geçmişte hırsızlıktan hüküm giydiğini açıkladı.

Açıklamada, Tagirov’un sorgusunun sürdüğü, DNA örneklerinin analizinin de dahil olduğu bir dizi incelemenin sonucunda tutuklandığı belirtildi.

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Kazan kentinde yaşayan Tagirov’un kamu hizmetinde çalışan bir işçi kılığına girerek kadınların evine girdiği bilgisi paylaşıldı.