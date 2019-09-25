Rusya’da uçağın iniş takımı alev aldı, 12 yolcu yaralandı

Rusya’da Barnaul Havaalanı’na iniş yapan yolcu uçağının sağ iniş takımları alev aldı. İniş sırasında meydana gelen yangında, 12 kişi yaralandı.
Vietnam’ın Cam Ranh kentinden, Rusya’nın Barnaul kentine sefer yapan, 361 yolcunun ve 10 kabin ekibinin bulunduğu yolcu uçağı, yerel saatle 21.00’de Barnaul Havaalanı’na inişe geçti. Uçak piste yaklaştığı sırada sağ iniş takımı alev aldı. Bunun üzerine alanda önlem alınırken, itfaiye ekipleri piste yönlendirildi. Uçak inişi gerçekleştirdikten sonra iniş takımlarındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 12 yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.