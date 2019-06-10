Rusya’da üç gazete ev hapsinde tutulan gazeteciye destek için aynı başyazıyla çıktı

Rusya’da, üç gazete, geçen perşembe gözaltına alındıktan sonra ev hapsinde tutulan gazeteci İvan Golunov’a destek vermek amacıyla aynı sayfa düzeni ve ‘Ben/Biz Ivan Golunov’uz’ başlıklı bir başyazıyla yayınlandı.

Fotoğraf: Guardian

Ülkenin saygın gazeteleri arasında gösterilen Kommersant, Vedomosti ve RBK bugünkü baskılarında Golunov için güçbirliği yaparken, başyazıyı kaleme alan meslektaşları uyuşturucu bulundurmakla suçlanan araştırmacı gazeteci için ‘şeffaf soruşturma’ istedi.

Reklam

İnternet gazetesi Meduza’da çalışan Golunov’un yolsuzluk ve yasadışı ticari ilişkilerin üzerine giden bir isim olduğuna ve tehdit edildiğine dikkat çekildi. Başyazıda, başkent Moskova’da gözaltına alınırken dövülen, 12 saat avukatsız bekletilen ve cumartesiden beri ev hapsinde tutulan Golunov hakkındaki suçlamlara dair sunulan kanıtların inandırıcı olmadığına vurgu yapıldı.

Golunov’un meslektaş ve arkadaşları, onun haklarını korumak için hükümete baskı yapacaklarını söylerken ‘MediaZona’ adlı bir haber portalında çalışan Sergey Smirnov, Rusya’da satmak amaçlı uyuşturucu bulunduranlara 20 yıla kadar hapis verildiğini anımsatarak şöyle devam etti: “Henüz net bir şey söylemek için erken. Aslında ev hapsi bile kamuoyu baskısı sayesinde oldu. Polis için bir yenilgi sayılır. Savunma makamı için ise bir zafer. Ancak yine de çok sevinmemek lazım çünkü polis ve savcılık dosyanın kapanmaması için elinden geleni yapacaktır.”

Meduza’nın yöneticisi Galina Timçenko ise “Bu bir zafer değil. Ivan’ı serbest bıraktırmanın ilk adımı. Cezaevinde olsa hayatı tehlikede olurdu” dedi.