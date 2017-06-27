Rusya’da ‘tüm zamanların ve halkların en önde gelen şahsiyeti’ anketi: Stalin yine zirvede 

Rusya merkezli toplumsal araştırmalar kuruluşu Levada Center’ın düzenlediği ankette Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Joseph Stalin bir kez daha ‘tüm zamanların ve halkların en önde gelen şahsiyeti’ seçildi.

Aydınlık’ın haberine göre, ankete katılanların önüne hazır isimler konmadığına, katılımcıların isimleri kendilerinin telaffuz ettiğine ve birden fazla isim verebildiğine dikkat çeken Rus Interfaks Ajansı, bu nedenle oran toplamının yüzün üzerinde çıktığını belirtti.

Anket sonuçlarında öne çıkan beş isimden Modern Rusya’nın kurucusu kabul edilen ‘Deli Petro’ lakaplı Çar Petro yüzde 29, Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin yüzde 32, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yazar Aleksandr Puşkin yüzde 34’er ve Stalin yüzde 38 oy aldı.

Stalin, Levada Center’ın 2012 yılında yaptığı ankette de yüzde 42’yle ilk sırada yer almıştı.