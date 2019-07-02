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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da sel felaketi: 14 ölü, 13 kayıp

Rusya’nın Siberya İrkutsk bölgesinde ağır sağanaktan dolayı yaşanan sel facialarında birçok kişi evsiz kalırken 14 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişinin kayıp olduğu ve en az 153 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fotoğraf: TASS Haber Ajansı

Rus Haber Ajansı Tass’da yer alan habere göre, Şehrin en büyük nehri olan Iya nehrinin taşması nedeniyle Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesine bağlı İrkutsk’ta yaşanan sel felaketinde, yaklaşık üç binden fazla ev sel suları nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Binlerce insan güvenli bölgelere tahliye edildi.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre altı bölgede 83 yerleşim yeri felaketten etkilendi. 32 bin kişinin yaşadığı 6 bin 600 konut sular altında kaldı. 9 bin 63 kişinin evsiz kaldığı İrkutsk şehri için OHAL ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İrkutsk bölgesindeki sellerle ilgili olarak Bratsk şehrinde yaptığı acil toplantıda, sel mağdurlarına acil yardımda bulunulması talimatını verdi.

Rusya’nın diğer bölgeleri de aşırı yağışlardan etkilendi. Karadeniz’e kıyısı olan Soçi’de aşırı yağışlar nedeniyle birçok evi su bastı. Moskova’da da etkili olan yağışlardan dolayı tamamen sular altında kalan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

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