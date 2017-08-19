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Rusya’da sekiz kişinin bıçaklandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Rus polisi, Surgut bölgesinde bugün öğle saatlerinde erkek bir saldırganın cadde üzerindeki insanları bıçaklayarak ilerlediğini bildirdi.

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Saldırıda sekiz kişi yaralandı. Polis, saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Rus yetkililer ilk olarak olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda yorum yapmasa da ‘haber ajansı’ AMAQ aracılığıyla mesaj yayınlayan IŞİD saldırıyı üstlendi.

IŞİD, son olarak Barcelona’da 14 can alan minibüslü saldırıyı üstlenmişti.

TASS’ın haberine göre soruşturma komitesi, saldırganın 1994 doğumlu olduğunu duyurdu.

Avrupa’da bıçaklı saldırılar

Öte yandan Finlandiya’da bıçaklı bir saldırgan dün iki kişiyi öldürmüş, altı kişiyi yaralanmıştı. Finlandiya polisi, olay sonrası gözaltına alınan 18 yaşındaki Faslı bir kişinin özellikle kadınları hedef aldığını, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını kaydetmişti.

Almanya’da da dün bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştü. Ancak tüm bu olayların Rusya’daki saldırıysa bir bağlantısının olup olmadığı bilinmiyor.