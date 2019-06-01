Rusya’da mühimmat fabrikasında patlama: İki kayıp, 22 yaralı

Rusya’da Dzerzhinsk kentinde bulunan Kristall adlı bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada iki kişi kayboldu, 22 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod ‘oblast’ında yer alan Dzerzhinsk şehrinde bulunan mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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TASS ajansının haberine göre ise 27 kişi, patlama sonrası tıbbi yardım almak için hastanelere başvurdu.

Sovyet döneminde bilimsel araştırma enstitüsü olarak kurulan fabrikada, hem askeri hem de sivil amaçlar için patlayıcı ve mühimmat üretiliyordu. Fabrikada, uçaklardan atılan bombaların da üretildiği bildiriliyor.