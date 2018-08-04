Rusya’da helikopter düştü, kurtulan olmadı: 18 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da bir helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 06.30 sıralarında Doğu Siberya’daki Krasnoyarsk bölgesinin kuzeyinde meydana geldi.

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Rusya merkezli TASS haber ajansı, emniyet yetkililerinin can kaybının 18 olduğu yönünde bilgi verdiğini yazdı. Ölenlerden üçünün mürettebat, geri kalanlarının ise yolcu olduğu, helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi.

Utair adlı havacılık şirketine ait Mi-8 tipi helikopterin kalkıştan sonra düştüğü belirtildi. Helikopterin enkazı havalimanının 2 kilometre kuzeyinde bulundu.

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Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopterin karakutusu ise ekipler tarafından bulundu.