Rusya’da, eksi yedi derecede, ‘Temiz havada uyusun’ diye balkonda bırakılan bebek donarak öldü

Rusya’nın Habarovsk kentinde yaşayan yedi aylık bir bebek, eksi yedi derecede balkonda bırakılınca hayatını kaybetti. Emniyet teşkilatı, donarak ölen bebeğin anne-babası hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: abc.net.au (temsili)

Yerel basın, bebek arabasına konulan bebeğin, ‘Temiz havada uyusun‘ diye balkona çıkarıldığını ve beş saat süreyle dondurucu soğukta kaldığını yazdı.

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İlk belirlemelere göre hipotermi (vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi) nedeniyle öldüğü belirtilirken, uzmanlar bebeklerin soğuk havada uzun süre bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bir yaş altındaki bebeklerin ve yaşlıların en çok risk altındaki gruplar olduğu belirtildi.

Sadece Rusya’da değil, soğuk iklimin hakim olduğu Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde bebekleri uyumaları için dışarı çıkarmak başvurulan bir yöntem. Dışarıda uyumaları sayesinde nezle ve gribe yakalanma riskinin düştüğü düşünülüyor.

Ancak, uzmanlar her şeyin bir sınırı olduğu, kısa bir süre için dışarı çıkarılsa bile uzun süre tutulmamaları hele yalnız hiç bırakılmamaları konusunda anne-babaları uyarıyor.