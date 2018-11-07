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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da dört kadın selfie yapalım derken Dali ve Goya tablolarını devirdi

Rusya’da bir sanat galerisinde Salvador Dali ve Francisco Goya’nın tabloları dört kadının selfie çekerken yaslandığı duvarın devrilmesi sonucu hasar gördü.

Salvador Dali

27 Ekim’de Rusya’nın Yekaterinburg şehrindeki International Arts Center Main Avenue galerisinde meydana gelen kazanın görüntüleri, Rus İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter’da yayınlandı.

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Rus haber ajansı TASS’a konuşan bir galeri çalışanı, Goya’nın tablosunun çerçeve ve camının kırıldığını söylerken, Dali’nin tablosunun çerçeve ve koruyucu cam dışında kendisinin de hasar gördüğünü söyledi.
CNN’in geçtiği habere göre Rus polisi soruşturma başlatsa da kadınlar hakkında kamu davası açılması söz konusu değil.

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