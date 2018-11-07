Rusya’da dört kadın selfie yapalım derken Dali ve Goya tablolarını devirdi

Rusya’da bir sanat galerisinde Salvador Dali ve Francisco Goya’nın tabloları dört kadının selfie çekerken yaslandığı duvarın devrilmesi sonucu hasar gördü.
27 Ekim’de Rusya’nın Yekaterinburg şehrindeki International Arts Center Main Avenue galerisinde meydana gelen kazanın görüntüleri, Rus İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter’da yayınlandı.
#ИринаВолк: Картину Сальвадора #Дали случайно повредили стеклом. В полицию поступило письменное заявление от заместителя директора галереи с просьбой привлечь к ответственности виновника происшествия#екатеринбург #мвд #мвдроссии #полиция #полицияроссии #police #russianpolice pic.twitter.com/4lWtz4QJsF
— Сайт МВД России (@mvd_official) November 2, 2018