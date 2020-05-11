Rusya’da ‘corona’ vakalarında büyük artış: İtalya ve Britanya’yı geride bıraktı

Son 24 saatte tespit edilen 11 bin 656 corona virüsü vakasıyla, Rusya, İtalya ve Britanya’yı geride bırakarak dünya genelinde en çok vaka görülen üçüncü ülke oldu.

Fotoğraf: Reuters

Rusya toplam 221 bin 344 vakayla ABD ve İspanya’yı takip ediyor. Vaka ve can kayıplarının yarıdan fazlası başkent Moskova’da kaydedildi.

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Son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı da 2 bin 9’a ulaştı.

Rus yetkililer, vaka hızındaki artışı ülkede daha çok test yapılmasına bağlıyor. Yetkililer 5.6 milyon test uygulandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki tecrit uygulamalarını görüşmek üzere bugün toplantı düzenleyecek.