Rusya’da ‘corona’ aşısına yasal onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı için iki aydan kısa süren insan testlerinden sonra yasal onay verdiğini söyledi.
Bu onay, aşının güvenliğini ve etkinliği test eden klinik denemeler devam ederken bile kitlesel aşılamanın yolunu açıyor.
Rusya’nın aşıyı uygulamaya koyma hızı, etkili bir aşı ortaya çıkarmada küresel yarışı kazanma kararlığını gösteriyor ancak ulusal saygınlığını bilim ve güvenliğin önüne koyuyor olabileceği endişelerini uyandırıyor.