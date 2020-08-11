Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da ‘corona’ aşısına yasal onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı için iki aydan kısa süren insan testlerinden sonra yasal onay verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Biontech

Bu onay, aşının güvenliğini ve etkinliği test eden klinik denemeler devam ederken bile kitlesel aşılamanın yolunu açıyor.

Reklam

Rusya’nın aşıyı uygulamaya koyma hızı, etkili bir aşı ortaya çıkarmada küresel yarışı kazanma kararlığını gösteriyor ancak ulusal saygınlığını bilim ve güvenliğin önüne koyuyor olabileceği endişelerini uyandırıyor.

Rusya: ‘Corona’ aşısı hazır

Oxford’un ‘corona’ aşısı bu yıl piyasaya çıkabilir

Corona aşısı geliştiren Alman firmasının CEO’su: Yıl sonunda hazır

BioNTech ile Pfizer’in ‘corona’ aşısı, ilk insan deneylerinde bağışıklık sağladı

Umut vadeden aşıyı geliştiren şirketin Türk CEO’su: İki aya Türkiye’de deneyebiliriz

Pfizer: Acil kullanım için ‘corona’ aşısı sonbaharda hazır olabilir

SON HABERLER

İstanbul Sözleşmesi’nin iktidar çevrelerinde başlattığı kavga ne anlama geliyor?

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk  İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilme isteği iktidar çevrelerinde ve muhafazakar kesimde ciddi bir tartışmaya ve ayrışmaya neden oldu. Bazı vakıflar, cemaatler, tarikatlar İstanbul Sözleşmesi’nin iptali için iktidara baskı yaparken; kimi muhafazakar yazarlar, kanaat önderleriyse iptal edilmesinin yanlışlığına vurgu yapıyorlar. Bir tarafta İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Erdoğan’ın kızı var, diğer tarafta bu sözleşmeye savaş […]

Erdoğan: Faizler daha da düşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, otomobil gibi ürünlerin satışının arttığını söyledi, refah düzeyinin arttığını belirtti, faizlerin ise daha da düşeceğini ifade etti. Akdeniz’deki geriginliklere de değinen Erdoğan, bölge ülkelerine ortak bir formül bulma çağrısında bulundu.

SONAR anketi: AKP yüzde 39.8, CHP yüzde 27.2, MHP yüzde 11.3

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar’ın “Türkiye geneli siyasi eğilimler ve gündem araştırması Ağustos 2020” araştırmasına göre yarın seçim olsa AKP yüzde 39.8, CHP yüzde 27.2, MHP yüzde 11.3, İYİ Parti yüzde 10.4 ve HDP yüzde 8.4 alıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...