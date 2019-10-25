Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi ‘gözaltına alındı’

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı anlaşılan kedi, hapishane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Fotoğraf: DHA

Kedinin cezaevine ‘sızma’ya çalıştığı, boynundaki tasmada ise uyuşturucu olduğu belirlenen kahverengi bir madde bulunduğu belirtildi.

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Cezaevinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaçmaya çalışan kediyi cezaevi görevlilerinin kovaladığı görüldü.

Daha önce de uyuşturucu kuryesi olarak kullanılmışlardı

Yine Rusya’da, Tula şehrinde uyuşturucu kuryeliği yaptırıldığı gerekçesiyle sahibiyle beraber gözaltına alınan kedi, ‘soruşturmanın en önemli delili’ olarak hayvanat bahçesine konulmuştu. Ancak, diğer hayvanlardan korkan kedi, görevlilerin dalgınlığından yararlanarak kaçmıştı.

2012 yılında yine Rusya’nın Rostov bölgesinde benzer bir olay yaşanmıştı. Boynuna takılan tasmayla kuryelik yapan kedi, hapishane odalarına düzenli olarak girip çıktığının fark edilmesi üzerine yakalanmıştı.