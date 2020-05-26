Rusya’da bir haftada ikinci askeri helikopter kazası: Dört kişi öldü

Rusya’nın doğusundaki Çukotka bölgesinde ‘Mİ-8 tipi’ askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaşamını yitirdi.

AA’nın haberine göre, Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında askeri helikopterin Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş yaptığı belirtildi.

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Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki dört kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.

Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde aynı tip askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu üç kişi hayatını kaybetmişti.