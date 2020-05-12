Rusya’da aşırı yüklenme yapan solunum cihazının alev alması sonucu beş ‘corona’ hastası öldü

Rusya’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesindeki solunum makinasının aşırı yüklenme yapmasından dolayı çıkan yangında beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rus medyasına yansıyan haberden sonra açıklama yapan Rusya Acil Durum Bakanlığı, St. Petersburg şehrindeki hastanenin yoğun bakım ünitesindeki hastaların hayatını kaybettiğini doğrularken, ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

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Interfax haber ajansına konuşan bir kaynak, “Solunum cihazları limitlerinde çalışıyor. Ön incelemelere göre, aşırı yüklenme olan makine alev almaya başladı,” dedi.

Bakanlık, 150 hastanın hastaneden tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya’daki corona virüsü vaka sayısı dün itibariyle 11 bin 656 daha artarak toplamda 221 bin 344 olmuştu.

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Rusya, Britanya, İspanya ve ABD’nin ardından dünyada en fazla ‘corona‘ vakasına sahip olan dördüncü ülke.