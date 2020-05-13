Rusya’da altı ölümle sonuçlanan yangınlardan sorumlu solunum cihazının kullanımı durduruldu

Rusya’da altı kişinin hayatını kaybettiği hastane yangınları sonrası, 1 Nisan’dan sonra üretilen Aventa-M solunum cihazlarının kullanımı durduruldu.

Fotoğrf: Reuters

Dün S. Petersburg’daki solunum cihazının alev alması sonucu bir hastanede yangn çıkmıştı. Beş hasta hayatını kaybederken 150 hasta da tahliye edilmişti. Benzer bir olay üç gün önce de Moskova’da meydana gelmiş, hastanede çıkan yangında bir hasta hayatını kaybetmişti.

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Hükümet yetkilileri her iki hastanede de Aventa-M solunum cihazı kullandığını belirtti.

Bu cihaz, hükümete ait savunma teknolojileri şirketi Rostec’e bağlı KRET (Concern Radio-Electronic Technologies) şirketi tarafından üretiliyor.

Solunum cihazlarında ana tedarikçi olarak belirlenen KRET’in hükümetle sözleşmesine göre bu yıl Rusya’daki hastanelere 6 bin 711 cihaz verilecek. Şirket geçen ay üretim kapasitesini günde 10 cihazdan 100’e çıkaracağını duyurmuştu.