Rusya: ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda siviller dahil yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Rusya, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 10 günlük bölümünde aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sputnik’in haberine göre basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin harekatı meşru müdafaa çerçevesinde yaptığını, ‘terör örgütlerini yok etmeyi amaçladığını’ söylediğini aktardı.

Reklam

“Elde edilen bilgilere göre 10 günlük süreçte ölü sayısı birkaç yüze ulaştı” diyen sözcü, Suriye’nin kuzeyindeki durumun ciddi bir kaygı yarattığını ifade etti.

Zaharova şöyle devam etti: “Bölgedeki durumu elbette takip etmeyi sürdürüyoruz. Durum ciddi bir kaygı yaratıyor. Moskova, Türkiye’nin Afrin’deki harekatı kapsamında tarafları itidale çağırıyor. Rusya, Suriye’nin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine yönelik tutumunu sürdürüyor.”