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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: YPG sınır bölgesinden çekilmeye başladı

Rusya, Türkiye ile mutabakat uyarınca YPG’nin Türkiye-Suriye sınırından çekilmeye başladığını duyurdu.

Görsel: New York Times

Türkiye ile Rusya, Fırat Nehri’nden Suriye’nin Irak sınırına kadar uzanan bölgede, YPG’nin Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaştırılması ve burada güvenli bölge kurulması konusuna anlaşmaya varmıştı.

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Rus haber ajansı Interfax’ta yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, YPG’lilerin Soçi’deki mutabakat uyarınca sınırdan uzaklaşmaya başladığını bildirdi.

Rus yetkili, mutabakat doğrultusunda ilerlendiğini ifade ederek Suriye’deki Türk-Rus ortak devriyesinin ne zamana kadar süreceğinin belli olmadığını dile getirdi.

RIA haber ajansında yer alan habere göre ise Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Rusya’nın bir hafta içinde Suriye’ye 276 askeri inzibat ve askeri mühimmat göndereceğini açıkladı.

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