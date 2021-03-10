Rusya, ‘yasadışı içerikleri’ kaldırmadığı gerekçesiyle Twitter’ın hızını yavaşlattı; yasaklanabilir

Rusya’da, ‘yasaklı içeriklerin’ kaldırılmamasına misilleme olarak sosyal medya platformu Twitter’ın hızı yavaşlatıldı. Yetkililer, içerik silme taleplerinin yanıtsız bulması halinde platformun kapatılmayla yüz yüze kalabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Rus yetkililer, Twitter’ı ‘çocukları yasadışı yollarla Kremlin karşıtı protestolara çağıran gönderileri silmemekle’ suçluyor. Twitter ise henüz konu hakkında bir yorum yapmadı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük rakibi muhalif lider Aleksy Navalniy’in tutuklanmasıyla artan protestolar, Moskova’nın internet denetiminde daha sert bir çizgi çekmesine sebep oldu.

Rusya’nın medya denetim kurumu Roskomnadzor yetkilileri , Twitter’da ‘yasadışı içerik’ barındıran üç binden fazla gönderi olduğunu iddia etti ve platformu, yıllardır içerik silme taleplerini görmezden gelmekle suçladı.

‘İnternetin itici bir güç olduğunu anladılar‘

Bununla beraber, kurumun açıklamasında protestolarla ilgili herhangi bir içerikten bahsedilmedi. Bazı Rus aktivistler ise tam tersini iddia ediyor.

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Roskomsvoboda grubunun internet özgürlüğü savunucusu Sarkis Darbinyan, şunları söyledi: “Tabii ki ana sebep, protestolardaki artış. Bu yıl Arap baharının üzerinden 10 yıl geçti. İnternetin itici bir güç olduğunu anladılar. Rus internetini kontrol etme arzusu, bilgi alanını kontrol etme arzusuyla bağlantılı.”

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Roskomsvoboda yetkilisi Vadim Subbotin, ‘yetkililerin yasaya uymamaları halinde diğer internet platformlarını hedef alabileceklerini ve yavaşlatabileceklerini’ söyledi.

Rusya, 2018’de Telegram mesajlaşma hizmetini yasaklamaya çalışmış, ancak teknik olarak uygulamayı engelleyememiş ve geçen yıl yasağı kaldırmıştı.