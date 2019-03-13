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Yaramazlara biraz batar!

Rusya ve Türkiye İdlib’e koordineli hava saldırısı düzenledi

Rus hava kuvvetleri, İdlib’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunan bazı noktalara Türkiye ile koordineli şekilde hava saldırısı düzenledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Şam yönetimine karşı savaşan cihatçı grupların kontrolündeki son vilayet İdlib’de istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye ile Rusya arasında varılan bir mutabakat bulunuyor. Mutabakata göre İdlib’i çevreleyen 15 kilometrelik şerit ağır silahlardan arındırılırken, başta HTŞ olmak üzere radikal bazı grupların buraları tamamen terk etmesi sağlanacaktı. Ancak verilen süre aylar önce aşılmasına rağmen örgütler bölgeden çekilmemişti. Rusya son dönemde Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirip bunu sağlaması için yüksek sesle şikayetlerde bulunuyordu.

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Euronews’un haberine göre, Rus hava kuvvetleri, Heyet Tahrir el Şam’a ait bazı üsleri ve depoları hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hedef alınan grubun saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Yerel kaynaklar, Suriye ordusunun saldırı hazırlığında olduğunu, bu nedenle Rus güçlerinin örgüte ait yaptığı saldırıların devam etmesini beklediklerini belirtti.

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