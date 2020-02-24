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Yaramazlara biraz batar!

Rusya ve Türkiye İdlib için yeni görüşmelere hazırlanıyor

Rusya ve Türkiye, Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaları azaltmak için bir dizi yeni görüşmeye hazırlanıyor.

TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu)

Şubat başından itibaren Suriye ve Rusya ordusunun, TSK ve TSK’nın desteklediği unsurlara yönelik düzenlediği saldırılar bölgede gerilimin artmasına sebep olmuştu.

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Reuters’in Rus TASS haber ajansına dayandırdığı habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bölgenin çatışmasızlık bölgesi olduğunu ve teröristlerin orada faaliyet göstermediklerini sağlayan anlaşmaya bizi ulaştıracağını umduğum yeni bir dizi görüşmelerin hazırlığına şu anda başladık” dedi.

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