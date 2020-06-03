Rusya ve Suudi Arabistan, petrol kesintisini bir ay daha uzatmak için ön anlaşma yaptı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, mevcut petrol üretimi kesintisini bir ay daha uzatmaya yönelik bir ön anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla, dört gün süren görüşmelerin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki düşüşün durdurulması gerektiğine dair baskıları sonrasında, OPEC+ petrol üretiminde mayıs ve haziran aylarında günlük 9.7 milyon varillik kesintiye gitmeyi 13 Nisan’da kabul etmişti.

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Reuters’a konuşan kaynaklar kesintiye uyum sağlayamayan ülkeler üzerindeki baskının da böylece arttığını belirtiyor.

OPEC kaynaklarına göre, 4 Haziran’da yapılması öngörülen OPEC+ toplantısında üretim kısıntısının uzatılması kararı alınması, mayısta kısıntıya tam uyum göstermeyen ülkelerin fazla üretimi dengelemek için üretimi sonraki aylarda ne kadar azaltacaklarına bağlı.