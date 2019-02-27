Rusya ve Suriye’den ortak açıklama: ABD askerleri Suriye’yi terk etsin

Rusya ve Suriye, ABD askerlerinin Suriye’yi terk etmesi ve ülkenin güneydoğusundaki bir mülteci kampındaki insanların Rus ve Suriye kuvvetleri tarafından tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Ortak açıklamada, Rus ve Suriye kuvvetlerin Rubkan bölgesindeki kamptaki mültecileri başka bir yere almak için otobüsler hazırladığı ve yeni hayatlarına başlayabilmeleri için güvenli geçişi garanti ettiği belirtildi.

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Açıklamada, “Ayrıca, askeri birlikleri Suriye topraklarında yasadışı bulunan ABD’yi yasadışı olarak ülkeden ayrılmaya çağırıyoruz” dendi.

Suriye’den çekilme kararı alan ABD, geçen hafta yaklaşık 400 ABD askeri Suriye’nin iki ayrı bölgesinde bırakacağını duyurmuştu.